La Policía de Israel abrió una investigación por ataques de colonos en aldeas de Cisjordania
El Ejército israelí detuvo este martes a cuatro colonos en Beit Lid y Deir Sharaf tras recibir informes de ataques a palestinos e incendios de propiedades en la zona.
La Policía israelí abrió una investigación sobre los actos de violencia cometidos por colonos en las aldeas de Beit Lid y Deir Sharaf, en el norte de Cisjordania.
“Tras los actos de violencia extremista ocurridos hoy en las aldeas de Beit Lid y Deir Sharaf, la Unidad Central de Investigaciones del Distrito de Judea y Samaria (YAMAR), en colaboración con la Agencia de Seguridad de Israel (ISA), está llevando a cabo una investigación”, informó en un comunicado.
“Investigadores policiales, junto con las fuerzas de seguridad, están recabando pruebas en el lugar de los hechos, incluyendo documentación, declaraciones de testigos y análisis forenses”, añade el mensaje de la Policía, especificando que la investigación “continúa en curso”.
El Ejército israelí detuvo este martes a cuatro colonos en Beit Lid y Deir Sharaf tras recibir informes de ataques a palestinos e incendios de propiedades en la zona. Los detenidos fueron entregados a la Policía para su interrogatorio y procesamiento.
Según la agencia de noticias palestina WAFA, grupos de colonos llevaron a cabo este martes un ataque a gran escala contra instalaciones industriales y agrícolas cerca de la localidad de Beit Lid, provocando grandes incendios e hiriendo a varios palestinos.
El mismo medio añadió que un gran contingente de fuerzas israelíes irrumpió en la zona “para proteger a los colonos” y “perseguir a los residentes que intentaron repeler el ataque”.
El Ejército, por otro lado, afirma que los soldados israelíes que operaban en la región fueron a su vez atacados por los colonos, quienes “dañaron un vehículo militar”.
Cisjordania vive un repunte de la violencia de colonos y tropas israelíes durante la temporada de recogida de aceituna, considerada la más violenta de los últimos cinco años.
Solo en octubre se registraron 1.584 agresiones del Ejército israelí en la Cisjordania ocupada.
La ONU documentó 536 ataques de colonos en ese mes -la cifra más alta desde que inició sus registros en 2013-, incluyendo ataques físicos, quema de campos, destrucción de olivos y restricciones de acceso a los olivares.
Paralelamente, Israel ha licitado este año la construcción de 5.667 viviendas en asentamientos ilegales, un incremento del 48 % respecto al récord anterior, de 2018, que supondría añadir unos 25.000 nuevos colonos a Cisjordania ocupada.
