Zelenski pidió la dimisión de sus ministros de Justicia y Energía por escándalo de corrupción

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió el miércoles la dimisión de sus ministros de Justicia y Energía en el marco de un gran escándalo de corrupción en el sector energético del país, invadido por Rusia en 2022.

Es “absolutamente inaceptable que sigan existiendo tramas [de corrupción] en el sector energético” cuando los ucranianos se enfrentan a cortes diarios por los bombardeos rusos, añadió.

