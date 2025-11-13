Internacional

La comparecencia de Frisby España ante el Juzgado Mercantil de Alicante ya tiene fecha

De acuerdo a la información de primera mano a la que tuvo acceso W Radio, la citación se hará efectiva el próximo jueves 20 de noviembre a las 3:00 de la tarde, hora Colombia, en el Juzgado Mercantil nº 2 de Alicante.

Logo de Frisby España. Foto: Cortesía

Yuliana Botero

La citación, entregada a este miércoles, 13 de noviembre, se da en el marco de las medidas cautelares solicitadas por Frisby Colombia. Por lo cual, el equipo jurídico de Frisby España tiene ahora una semana para entregar la documentación previa a la comparecencia.

Cabe resaltar que el Juzgado Mercantil número 2 de Alicante se encarga de asuntos mercantiles como concursos de acreedores, sociedades, propiedad intelectual e industrial y competencia desleal.

