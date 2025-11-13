¿Por qué es festivo el lunes 17 de noviembre en Colombia? Solo quedan 3 feriados este 2025

Colombia es uno de los países con más festivos en todo el mundo, siendo muchos de estos días celebraciones religiosas o conmemoraciones históricas, como el Día de la Independencia o la Batalla del Puente de Boyacá.

Para muchas personas, estos días festivos suelen tomarse como un día de descanso, de desconexión laboral, por lo que suelen ser fechas ideales para viajar y tomarse un respiro de su jornada tradicional.

Si bien es vital el trabajo para el ser humano, también se hace necesario contar con estos momentos de descanso.

Este 2025 contó con 18 feriados, de los cuales ya se han celebrado 15 y aún hacen falta 3. Con esta cantidad de días de descanso, Colombia aparece dentro del top 5 de los países de América Latina con más festivos, según ‘Public Holidays Global’.

¿Cuándo es el próximo festivo de 2025?

Este lunes 17 de noviembre se celebrará un nuevo día festivo, permitiendo a las familias un día más para descansar. Para muchos, este es el inicio de la época de navidad y fin de año, e incluso, de las vacaciones.

Asimismo, en el último mes del año Colombia tendrá nuevamente dos días festivos.

Lunes 8 de diciembre: día de la Inmaculada Concepción.

día de la Inmaculada Concepción. Jueves 25 de diciembre: Navidad.

¿Qué se celebra el lunes 17 de noviembre y por qué es festivo?

El segundo festivo de noviembre se da por cuenta del Día de la Independencia de Cartagena de Indias, que se celebra el 11 de noviembre en conmemoración a la capital del departamento de Bolívar y la declaración autonómica de la ciudad, de la monarquía española en 1811.

Si bien la celebración es el 11 de este mes, gracias a la Ley 51 de 1983 (Ley Emiliani), esta fecha se traslada al lunes 17 de noviembre, permitiendo que los colombianos disfruten de un puente festivo.

Es de destacar que según la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), algunos festivos se trasladan al lunes más cercano para fomentar el turismo interno y brindar a los trabajadores fines de semana largos. Como la fecha en calendario cae un martes, se estableció que el lunes siguiente se daría la festividad, es decir, el lunes 17 de noviembre.

¿Si trabaja en los festivos de diciembre le deben pagar más?

La nueva normativa, que entró en vigor parcialmente desde el 25 de junio de 2025, establece un incremento progresivo en el recargo por trabajo en domingos y festivos, pasando del 75% al 80% en esta primera fase.

Esto significa que si usted trabaja en Navidad o Año Nuevo, recibirá un pago adicional equivalente al 80% de su salario por cada hora laborada en esos días.

Además, desde el 26 de diciembre, el recargo nocturno se aplicará a partir de las 7:00 de la noche y no desde las 9:00 de la noche, como ocurría anteriormente. Este ajuste beneficia especialmente a quienes trabajan en turnos extendidos o nocturnos durante las festividades.