Adquisición de 17 aviones Gripen se confirmará este 14 de noviembre

La firma del contrato se dará este viernes, 14 de noviembre, en la ciudad de Cali.

Avión Gripen | Foto: Saab

Avión Gripen | Foto: Saab / Joao Paulo Moralez

Este viernes, 14 de noviembre, se firmará el contrato para la adquisición de 17 aviones de combate Gripen, fabricados por Saab.

Se trata de las aeronaves con las que Colombia busca modernizar su capacidad de defensa aérea y fortalecer la industria nacional mediante proyectos de compensación tecnológica.

Así, el Gobierno Nacional seleccionó los cazas suecos para reemplazar la flota de los Kfir en un contrato de cerca de 4.300 millones de dólares.

El acuerdo asciende a la cifra nombrada, con entregas proyectadas a partir de 2026 una vez se concrete la firma.

W Radio conoció que el acuerdo se cerró en 16 billones de pesos, de los cuales el Gobierno deberá pagar 100 mil millones en 2026. Son 17 aviones que se empezarán a recibir en el 2027 y el último en 2032.

