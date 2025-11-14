Diputados de Rusia analizarán ley que permite desconectar internet ante amenazas a seguridad

Los diputados rusos estudiarán un proyecto de ley que permite a los operadores de telecomunicaciones desconectar el acceso a internet a petición del Servicio de Seguridad Federal (FSB) en caso de amenazas a la seguridad del país, informa este viernes 14 de noviembre la prensa local.

El diario Védomosti indica que, según el borrador de la ley, presentado hoy ante la Duma o cámara baja rusa, los operadores no serán responsables del incumplimiento de sus obligaciones contractuales si este se debe a una solicitud de los servicios de seguridad.

La medida ha sido consensuada con el Ministerio del Interior y organismos reguladores, agrega el periódico.

Paralelamente, el Ministerio de Desarrollo Digital anunció hoy la ampliación de la lista de páginas digitales y servicios que estarán disponibles incluso en caso de la desconexión de internet móvil debido a ataques de drones.

Las autoridades de una de las regiones rusas - Uliánovsk - informaron esta semana del bloqueo de internet móvil cerca de instalaciones de infraestructura crítica “hasta el término” de la guerra en Ucrania.

