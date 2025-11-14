Juliana Guerrero no se presentó a conciliar con la representante Jennifer Pedraza

Se frustró la diligencia de conciliación que fue convocada por la Corte Suprema de Justicia en el marco del proceso entre Juliana Guerrero y la congresista Jennifer Pedraza.

Guerrero denunció a Pedraza por supuesta calumnia, en vista de sus denuncias sobre los títulos falsos de la polémica asesora del Ministerio del Interior.

La diligencia que había sido convocada para este 14 de noviembre no se pudo realizar porque Juliana Guerrero no acudió a la misma, y eso que era la denunciante.

“Entiendo yo que esto puede deberse a que el hecho de que cuando ella me denuncia no se sabía todo lo que hoy se conoce. Entiendo que a eso se puede deber su inasistencia“ señaló Pedraza.

Ante esto, la representante del partido Dignidad le hizo un llamado a Juliana Guerrero señalando que la controversia no se trata de un asunto personal.

“Aquí nuestra lucha es contra la corrupción de forma sistemática. Ella puede ser uno de los eslabones más débiles de la cadena. Así que yo la invito Juliana a que usted hable, a que usted le diga a la justicia toda la verdad si este país está viviendo un cartel de títulos”, agregó.

Adicionalmente, le hizo un llamado a Guerrero para que “hable” y diga si en todo este tema de los “títulos express” hay poderes más “grandes” que ellos.