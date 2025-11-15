Asamblea de Córdoba eligió a Víctor Ariza como nuevo contralor departamental

Montería

El exdirector del Sena Córdoba, Víctor Ariza Palma fue elegido contralor del departamento para el periodo 2026 – 2029. La elección estuvo a cargo de la Asamblea de Córdoba, este 15 de noviembre, donde recibió 12 votos a favor y solo el diputado Gabriel Calle Aguas se declaró impedido, alegando conflicto de intereses, teniendo en cuenta que su padre es el alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, sujeto de control fiscal.

“Mi plan de trabajo se centrará en tres ejes: mejorar la planeación de auditorías; me parecen excesivas, ya que se hacen más de 150 auditorías para 62 sujetos de control fiscal (…) Segundo, fortalecer el control participativo, mayor respaldo para las veedurías y he solicitado el apoyo de los medios de comunicación porque las denuncias que ustedes hacen serán tenidas en cuenta y tendrán prioridad”, sostuvo el electo contralor.

Asimismo, insistió en que desde este ente de control “se persigue el buen uso de los recursos, no a las personas”.

Ariza Palma, oriundo de Bucaramanga, cuenta con una trayectoria profesional que lo ha llevado a desempeñar cargos como director del Sena en Córdoba, gerente del hospital de Lorica, funcionario de la Contraloría General de la República y otros. Es abogado e ingeniero de sistemas y tendría especializaciones en alta gerencia del Sistema de Seguridad Social en Salud; en Informática para Gerencia de Proyectos; y en Ingeniería de Software.

Cabe recordar que, la terna para contralor en Córdoba también la integraban el exconcejal de Montelíbano, Juan Camilo Tuirán Monsalve; y el ingeniero industrial Jairo Alberto Páez Domínguez.

Luego de la elección, Ariza Palma sostuvo que no tomaría posesión inmediata del cargo, teniendo en cuenta su vinculación con la Contraloría General de la República. En ese sentido, requirió de un término de 15 días para asumir como jefe del ente fiscal departamental.