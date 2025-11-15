Defensoría confirmó que 6 menores murieron en bombardeos contra estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare

Las Fuerzas Militares desarrollaron una operación en el Guaviare contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Según la Defensoría del Pueblo, se confirmó el fallecimiento de seis niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de reclutamiento forzado, así como la recuperación de cuatro cuerpos aún sin identificar.

La entidad afirmó que este hecho, “profundamente lamentable”, exige reiterar que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades.

“Por lo anterior, en primer lugar, ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares. El simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren y hayan perdido el estatus de civil y se hayan convertido en combatientes, es decir, con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque”, dijo en un comunicado la defensora Iris Marín.

Asimismo, Marín pidió a las Fuerzas Militares adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los NNA que, aun cuando hayan sido forzados a participar en las hostilidades, conservan una protección reforzada derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar estrictamente limitada y del interés superior de la niñez.

Este organismo humanitario recalcó que el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes constituye una infracción grave del Derecho Internacional Humanitario y está categóricamente prohibido tanto por el ordenamiento constitucional colombiano como por el derecho internacional público.