“Se trata de unir y no dividir”: alcalde de Chía pide coherencia Galán ante medida de pico y placa

Bogotá

El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, le salió al paso a la propuesta de su homólogo, Carlos Fernando Galán quien anunció que se impondrá pico y placa a los vehículos que no estén matriculados en Bogotá durante dos sábados del mes, a partir del próximo año.

“No quiero imaginarme si todos los alcaldes de Cundinamarca tomáramos la decisión de no permitir el tránsito de vehículos matriculados en Bogotá por el departamento. Alcalde Galán, debemos unir y no dividir”, dijo Donoso.

Así mismo, Donoso fue enfático en señalar que, sin ninguna intención de polarización en la región, le hace un llamado a Galán a “replantear la medida, esto por el trabajo conjunto que se viene adelantando entre la capital y los municipios en temas como agua, transporte, seguridad, medio ambiente y movilidad”.

Finalmente, Donoso invitó a Galán a retomar el diálogo en una mesa de integración regional. “Los habitantes no tienen que sufrir decisiones políticas que los van a perjudicar”, concluyó.

