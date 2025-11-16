“Era importante regresar a Colombia”: sobreviviente de la tragedia de Armero recuerda la avalancha

Jenifer de la Rosa ‘Hija del volcán’, sobreviviente de la tragedia de Armero, con semanas de vida, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana, y entregó detalles de su historia.

La mujer, que fue adoptada siendo bebé por una pareja española, reveló que para ella, era muy importante regresar a Colombia en este aniversario de la tragedia.

“Para mí era muy importante regresar en este aniversario que me recuerda mi cumpleaños, un día tan importante para la historia de Colombia y llevaba desde 2021 sin regresar", dijo.

Recordando lo que vivió para ese entonces, dijo: “Con una semana de vida corre todo esto, mis padres me adoptan en España con un año y medio, y lo que me dicen es que mi padre falleció en la tragedia y mi mamá me dejó a cargo de una socorrista y nunca regresó“.

Asimismo, afirmó que sus padres siempre le han contado que es adoptada, siempre le dijeron la verdad.

“Me enseñaban por un álbum de fotos cómo vinieron por mí al orfanato de Manizales, son imágenes a las que le tengo mucho cariño", dijo, agregando que hay una postal del Volcán del Nevado del Ruíz y luego otra de cómo quedó todo después de la avalancha.