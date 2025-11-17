Avanzan trabajos para abrir la vía Anapoima – Apulo tras derrumbe

El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó que poco a poco avanzan las labores de atención del derrumbe registrado en el sector El Copial, kilómetro 48 de la vía que comunica a Anapoima con Apulo, donde se desprendieron aproximadamente 250 metros cúbicos de material.

Varios equipos del Instituto de Infraestructura de Cundinamarca y de la concesión Devisab trabajan de manera continua para habilitar plenamente el corredor.

Así mismo, Rey informó que “siete máquinas permanecen en operación, realizando remoción de material y descargue controlado de la ladera, una tarea que requiere especial cuidado debido a los bloques inestables que podrían generar nuevos deslizamientos en caso de lluvias”.

Actualmente, el paso funciona a un carril con manejo de pare y siga, mientras continúan las maniobras de estabilización.

Rey señaló que las condiciones de seguridad y avance de las obras permitirán normalizar el tránsito durante la tarde, siempre que el comportamiento climático lo permita.

Entre tanto, se mantiene activo el reversible entre Apulo (K32+000) y Mosquera (K113+000), pero operando únicamente desde el kilómetro 49 por el derrumbe.