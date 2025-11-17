Fiscalía capturó a un hombre por el crimen del joven Harold Aroca, en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación anunció en la tarde de este lunes que fue capturado un hombre que, al parecer, estaría relacionado con el homicidio del menor de 16 años, Harold Aroca, ocurrido el pasado 5 de agosto en el sector de Los Laches, en la localidad de Santa Fe, en Bogotá.

Investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación lograron identificar al hombre que estaría involucrado en los hechos que rodearon la desaparición del joven.

Entre los elementos materiales probatorios que se recopilaron y que permitieron la captura se encuentran varios videos de cámaras de seguridad de la zona donde desapareció el menor, específicamente un video que fue difundido en redes sociales y en el que se observa a la víctima en compañía de personas desconocidas.

Según se conoció, el capturado fue identificado como Anderson Santiago Pedraza, quien ya se encuentra a disposición de un fiscal de la Unidad de Vida de la Dirección Seccional de Bogotá.

En el operativo de captura participaron uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Se espera que en la tarde de este lunes festivo se adelante la judicialización del detenido, es decir, que se realicen las audiencias concentradas: legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Precisamente, la Fiscalía le imputará al capturado los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.

Así mismo, también le imputarán al hombre capturado por el crimen de Harold Aroca, los delitos de tortura agravada y secuestro simple.