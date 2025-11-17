UNAL adjudicó polémico contrato de vigilancia por $70 mil millones

La Universidad Nacional adjudicó el contrato de vigilancia, valorado en $70 mil millones, a la Unión Temporal ANS, integrada por Sepecol Ltda. y Nápoles Ltda.

La decisión se dio mientras persistían dudas por los puntajes con los que se evaluó la oferta económica, el único factor que marcó diferencia entre las ocho uniones temporales participantes.

Según la evaluación del 30 de octubre, la UT UNAL EAC, ocupó el primer lugar con 997,6 puntos, de los cuales 197,6 correspondían al componente económico. Sin embargo, en el último informe emitido la propuesta apareció con 955,9 puntos y solo 155,9 en evaluación económica.

El cambio más notorio se dio del lado de la UT ANS 2025. En octubre registró 857,1 puntos y apenas 57,1 en oferta económica; en el último informe apareció con 995,3 puntos, tras recibir 195,3 puntos en ese mismo criterio. Ese salto la llevó a ganar el contrato.

La Contraloría ya había encendido alertas sobre un posible favorecimiento, recordando que en febrero el proceso previo por $98.614 millones se declaró desierto con un solo proponente: la UT Alianza Segura, integrada por Detección Seguridad Privada Ltda. y Seguridad El Pentágono Colombiano Ltda., firmas que participaron de nuevo este año en distintas uniones temporales.