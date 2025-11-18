Canacol se acoge a protección de acreedores en Canadá para reestructurar deudas

La empresa de exploración y producción de gas Canacol y sus subsidiarias se acogieron a un proceso de protección de acreedores ante el Tribunal del Banco del Rey de Alberta en Canadá, es decir, van a reestructurar sus deudas, por la crítica situación financiera que atraviesa la compañía.

Con esto, van a dejar de cobrarle las deudas que tiene por un tiempo para darle un respiro a la compañía y ver si con eso sale de la crisis.

“La CCAA está diseñada para facilitar una suspensión de procesos, dando a la compañía estabilidad y un ‘respiro’ frente a las acciones de los acreedores, mientras desarrolla un plan de arreglo con los acreedores o, de otro modo, lleva a cabo su reestructuración”, se lee en el reporte publicado con la compañía ante la Superintendencia Financiera.

La empresa anunció que seguirá operando mientras trabaja en reestructurar sus deudas, pero sin duda esto podría tener un impacto directo en las operaciones en nuestro país.

Sobre las causas de esta grave situación financiera, señaló que tendrá que hacer unos pagos por una decisión arbitral desfavorable, entre otros motivos.

“La Compañía enfrenta una inminente crisis de liquidez derivada de próximos pagos de intereses y capital bajo sus obligaciones de deuda; una decisión arbitral desfavorable en una reclamación presentada por no que da lugar a un laudo arbitral por 22 millones de dólares estadounidenses en contra de ciertas subsidiarias de la Compañía; una reducción en la producción de gas natural; y un incremento en las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar”, aseveró.

Así las cosas, inicialmente la empresa busca una suspensión de procesos en beneficio de la Compañía y sus subsidiarias canadienses y el nombramiento de KPMG Inc. como monitor de la Compañía.

Tras ello, buscará acogerse al capítulo 15 de bancarrota en Estados Unidos y en Colombia se acogerá a la ley de insolvencia.

Finalmente la empresa remató señalando que “se prevé que la Bolsa de Valores de Toronto (“TSX”) y las demás bolsas donde se encuentran listadas las acciones de la Compañía sometan a la Compañía a una revisión para desliste y que no pueda darse ninguna garantía respecto del resultado de dicha revisión o de la continuidad de la calificación para cotización en la TSX o en otras bolsas”.

Esta empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto, la OTCQX en los Estados Unidos de

América y la Bolsa de Valores de Colombia bajo el símbolo CNE, CNNEF y CNEC, respectivamente.