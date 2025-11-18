Investigan presunto feminicidio de lideresa social en Pradera, Valle del Cauca

La mujer de 43 años fue atacada con un arma blanca en medio de una discusión con su expareja sentimental.

Pradera

La policía confirmó el asesinato de Jenny Ramírez Enríquez, reconocida líder social y expresidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento La Feria, en Pradera, Valle del Cauca.

El crimen ocurrió en el sector de Lomitas, donde la mujer de 43 años fue atacada con un arma blanca en medio de una discusión con su expareja sentimental, quien habría huido del lugar.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima no tenía denuncias previas ni medidas de protección relacionadas con violencia intrafamiliar frente al agresor.

Aunque el caso es investigado como un presunto feminicidio, Indepaz lo contabiliza dentro de la cifra de líderes y lideresas sociales asesinados en 2025, que ya asciende a 172.