La Calera se prepara para una nueva jornada de manifestaciones: conozca los puntos de concentración

Este miércoles 19 de noviembre, los habitantes del municipio de La Calera se preparan para una nueva jornada de manifestaciones. Precisamente, la Veeduría de Actualización Catastral de La Calera convocó a una protesta pacífica en rechazo a las afectaciones causadas por el nuevo proyecto que actualiza el catastro en este parte del departamento de Cundinamarca.

“Entendemos que podrán existir molestias frente a la manifestación, pero tenemos claro que esta problemática referente a la actualización catastral de La Calera es un daño que ahorita no vemos tan grande, pero si no nos blindamos para poder exigir las garantías suficientes, más adelante ya nadie podrá salvarnos de la catástrofe”, dice el comunicado de la Veeduría.

Los manifestantes aseguraron que desde las 5 de la mañana estarán en tres puntos:

Cruce de la Clínica Divino Salvador (antiguo SaludCoop)

Cruce entrada Vereda El Hato (puente peatonal)

Aurora Baja (Frente a la casa de la doctora Marcela)

Además, aseguraron que “no habrá paso intermitente a lo largo de la jornada en ninguno de los puntos donde se aglomere la comunidad. Solo se dispondrá el paso a vehículos de primeros auxilios, fuerza armada, camiones que abastezcan de alimentos al municipio y con citas medicas programadas con especialidades, cirugías o afines o personal de la salud”.

Además, no habrá paso de vehículos particulares, trasporte público, rutas, bicicletas o motos.

Por su parte, el alcalde del municipio, Juan Carlos Hernández confirmó que los entes de control y las autoridades están enteradas sobre la situación.

Adicionalmente, afirmó que se han entregado todas las garantías para que el proceso de actualización catastral se haga con total transparencia.