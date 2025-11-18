Internacional

María Corina Machado sobre “régimen” de Nicolás Maduro: “debe rendir cuentas”

La líder opositora dio estas declaraciones en en un video llamado “Manifiesto por la libertad” que ha difundido en su cuenta de X

Nicolás Maduro Y María Corina Machado. Fotos: Getty Images.

Nicolás Maduro Y María Corina Machado. Fotos: Getty Images.

La líder opositora venezolana María Corina Machado pidió este martes 18 de noviembre, que se juzguen los “crímenes de lesa humanidad” cometidos por el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y aseguró que su “regimen criminal debe rendir cuentas”.

“El regimen criminal debe rendir cuentas porque Venezuela solo se levantará plenamente cuando quienes cometieron crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la ley y por la historia”, dijo la última premio nobel de la paz en un video llamado “Manifiesto por la libertad” que ha difundido en su cuenta de X y que dice haber grabado “desde algún de Venezuela”.

