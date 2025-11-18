MinDefensa pide excusas públicas por ejecuciones extrajudiciales

En un acto público de reconocimiento de responsabilidad por 23 casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en César y La Guajira, el ministro Pedro Sánchez y el comandante (e) del Ejército Nacional pidieron perdón por estos hechos ocurridos entre 2002 y 2008.

“Pido perdón a las madres, padres, hijos e hijas, hermanos y hermanas, a las comunidades indígenas a las que pertenecían las 23 personas que hoy no están aquí y fueron víctimas de acciones ilegales, reprochables y criminales cometidas por unos exintegrantes del Ejército Nacional. Actos que ameritan un rechazo institucional y la aplicación de la justicia”, afirmó el ministro.

Dentro de las víctimas de estos hechos se encontraban jóvenes campesinos e integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo, Wiwa y Wayuú, incluyendo a una mujer menor de edad, que el momento de los hechos estaba embarazada.

Por estos hechos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 12 exintegrantes adscritos al Batallón de Artillería N°2 ‘La Popa’, como máximos responsables, de los cuales 11 aceptaron su participación en 135 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.

Las víctimas a las que el Estado colombiano, representado por el ministro de Defensa y el comandante del Ejército Nacional son: