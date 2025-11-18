Actualidad

MinDefensa pide excusas públicas por ejecuciones extrajudiciales

23 familias de víctimas por casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales recibieron las excusas públicas del comandante del Ejército y el ministro de Defensa.

Acto de perdón y reconocimiento por falsos positivos. Foto: Suministrada

En un acto público de reconocimiento de responsabilidad por 23 casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en César y La Guajira, el ministro Pedro Sánchez y el comandante (e) del Ejército Nacional pidieron perdón por estos hechos ocurridos entre 2002 y 2008.

Pido perdón a las madres, padres, hijos e hijas, hermanos y hermanas, a las comunidades indígenas a las que pertenecían las 23 personas que hoy no están aquí y fueron víctimas de acciones ilegales, reprochables y criminales cometidas por unos exintegrantes del Ejército Nacional. Actos que ameritan un rechazo institucional y la aplicación de la justicia”, afirmó el ministro.

Dentro de las víctimas de estos hechos se encontraban jóvenes campesinos e integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo, Wiwa y Wayuú, incluyendo a una mujer menor de edad, que el momento de los hechos estaba embarazada.

Por estos hechos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 12 exintegrantes adscritos al Batallón de Artillería N°2 ‘La Popa’, como máximos responsables, de los cuales 11 aceptaron su participación en 135 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.

Las víctimas a las que el Estado colombiano, representado por el ministro de Defensa y el comandante del Ejército Nacional son:

  1. MIGUEL DE JESÚS LÓPEZ ESCORCIA
  2. ALFREDO ANTONIO ROPERO ABRIL
  3. EDILBERTO HERNANDEZ GARCÍA
  4. BREINIS ENRIQUE CONTRERAS GONZÁLEZ
  5. JAIDER DEL CARMEN VALDERRAMA RUIDIAZ
  6. MARTÍN VILLAZÓN OCHOA
  7. JHON CARLOS GÓMEZ IGUARÁN
  8. DEIVIS DE JESÚS PACHECO HERNÁNDEZ
  9. LUIS ALBERTO PALOMINO VILLAR
  10. YOVANNY QUINTERO DONADO
  11. EDUVIGES BOTELLO PÉREZ
  12. CARLOS ENRIQUE DE ÁVILA PACHECO
  13. NÉSTOR OÑATE ARIAS
  14. VICTOR HUGO MAESTRE
  15. ENRIQUE LAINES ARIAS MARTÍNEZ
  16. JAVIER PUSHAINA PUSHAINA
  17. GASPAR CAMBAR RAMÍREZ
  18. LUIS ÁNGEL FINCE IPUANA
  19. CARLOS ALBERTO VEGA
  20. NOHEMÍ ESTHER PACHECO SABATA
  21. MANUEL REGINO ROMERO NEGRETE
  22. RUBÉN DARÍO ATENCIO JARABA
  23. ORLANDO DE JESÚS ÁLVAREZ LEDESMA

