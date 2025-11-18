Representante del Valle del Cauca es la nueva señorita Colombia

En una velada realizada en el centro de convenciones, las Américas fue coronada como nueva señorita Colombia María Antonia Mosquera, de 24 años de edad. La representante del Valle del Cauca se robó las miradas desde el inicio del certamen y, con su carisma y elegancia, logró convencer al jurado.

De la nueva representante de la belleza se conoció que es aficionada a la moda y a la composición musical y estudió administración de empresas, con énfasis en sostenibilidad empresarial.

Cómo virreina nacional, fue coronada la señorita Atlántico Valentina Olano Wightman. La primera princesa fue la señorita Chocó Kristy Yareth Moreno, segunda princesa, la señorita Córdoba, Marta Isabel Otero, y como tercera princesa la señorita Bolívar, María José Ayazo.

Entre tanto, la corona fue entregada por la virreina del año anterior, debido a que Catalina Duque Abreu, señorita Colombia 2025, no pudo estar en la velada de elección y coronación. La antioqueña se encuentra en Japón representando a Colombia en Miss Internacional.

A través de un sentido video, se despidió de su año de reinado y expresó unas palabras a su sucesora.