Anunciando “juicios revolucionarios”, así reapareció alias Iván Mordisco

A través de un video publicado en redes sociales reapareció el máximo líder de las disidencias, alias ‘Iván Mordisco’.

Habló sobre los bombardeos ordenados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el que murieron 15 menores de edad.

Los bombardeos han cobrado la vida de 15 menores de edad, después de su famoso discurso ante las Naciones Unidas.

“La hipocresía debe salir del ámbito político en los gobernantes. Las Farc-EP juiciosamente evaluaremos juicios revolucionarios contra los responsables, materiales e intelectuales del asesinato de niños” dijo y agregó que los gobernantes que promueven la guerra también serán objeto de estos juicios.

Además, el máximo cabecilla de las disidencias anunció acciones defensivas en el proceso electoral del próximo año.

“Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas”, con esta frase reapareció el máximo líder de las disidencias, alias ‘Iván Mordisco’.

En el video, además, mencionó que podrán hacerle “juicios revolucionarios” a periodistas.