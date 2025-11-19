Autoridades investigan homicidio de médico en Cartagena

El homicidio de Gian Carlos Gómez Arnedo, médico de 35 años de edad, se registró a las 6:50 de la tarde en el barrio El Campestre cuando la víctima se movilizaba en un automóvil color blanco.

De acuerdo con la policía, hombres armados que se movilizaban en una motocicleta lo alcanzaron y dispararon indiscriminadamente en varias oportunidades, dejándolo muerto en el lugar.

El hecho generó pánico entre la ciudadanía que trató de auxiliar a la víctima. Hasta el lugar llegó el CTI, que acordonó la zona e hizo el levantamiento del cuerpo.

En redes sociales, familiares y conocidos han expresado mensajes de despedida y han descrito a Gian Carlos como una persona ejemplar.