Concejales debaten sobre medida de pico y placa para vehículos no matriculados en Bogotá

En diálogo con W Sin Carreta, los concejales Juan David Quintero y José Cuesta debatieron acerca de la medida anunciada por la Alcaldía de Bogotá que ordena que los vehículos no matriculados en Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes.

Cabe recordar que esta medida se implementará a partir del primer semestre de 2026 y funcionará en el horario habitual bajo la modalidad de “un sábado sí, un sábado no”. El objetivo, según la Alcaldía, es que mejore entre un 3% y 5% la velocidad en los principales corredores viales, se reduzcan los accidentes y se promuevan alternativas sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes compartidos.

Al respecto, el concejal Quintero defendió esta medida anunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán, advirtiendo que “pareciera que Cundinamarca tuviera unos descuentos o una lógica comercial tipo Black Friday”.

“Estamos desenmascarando un plan sistemático, ilegal y bastante cuestionable que tiene Cundinamarca, auspiciado y en complicidad con el gobernador Jorge Rey para, literalmente, llevarse los impuestos de los bogotanos a los municipios de la Sabana”, expuso el concejal.

En ese sentido, advirtió que a la gente le sugieren que “registre la matrícula de su vehículo –pese a que vive, rueda, congestiona y daña las vías de Bogotá– en Madrid, Mosquera o Funza, y le vamos a dar descuentos año tras año, para que usted pague impuestos por fuera y, además, pague menos impuestos”.

“¿De qué nos dimos cuenta? Que estos descuentos en esos impuestos son ilegales. Así lo ha reconocido la ley y varias sentencias del Consejo de Estado. Esta doble moral del gobernador de Cundinamarca y de algunos alcaldes de la Sabana son para la protección de un negocio que tenían montado para quedarse con los impuestos de los bogotanos”, indicó.

Por eso, consideró que “no es justo que en Bogotá tengamos que dejar de hacer inversiones e incluso dar una discusión sin más o menos impuestos cuando se están robando los impuestos que ya se están pagando”.

Por otra parte, el concejal Cuesta consideró que esta medida es improvisada, ya que “le falta diálogo y concertación”.

En ese sentido, el concejal Cuesta recordó que existe un Consejo Regional de Gobierno inscrito en la región metropolitana: “Se necesita que hagan uso de ese mecanismo del Consejo Regional de Gobierno Metropolitano para establecer un diálogo entre Bogotá y, por supuesto, los municipios que hacen parte de la región metropolitana”.

“Por qué el señor Carlos Fernando Galán, como alcalde, no posibilita la apertura de un diálogo, una concertación y una negociación que permita establecer un mecanismo que garantice el derecho a la movilidad, tanto de las personas que están con sus vehículos en Bogotá, como de los vehículos de Soacha, sobre la base de definir parámetros tributarios que permitan construir una relación gana-gana entre Bogotá y los demás municipios que hacen parte de la región metropolitana”, indicó.

