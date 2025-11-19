Contraloría pide a MinDefensa contrato y comparaciones de billonaria compra de aviones suecos Gripen

La W conoció en primicia que la Contraloría General le pidió este miércoles explicaciones al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por la compra de 17 aviones suecos Gripen a la firma Saab, para los que se destinaron $16,5 billones.

Específicamente, el Gobierno hizo la compra de una flota de 17 aeronaves Gripen E de monoplaza y Gripen F de biplaza.

El hecho ha causado polémica e incluso el presidente Gustavo Petro defendió esta compra señalando en sus redes sociales que “son aviones nuevos con ofset y mantenimiento incluido, con repuestos y transferencia tecnológica. Comparen con los F16 que nos vendían de tercera mano, o con los Raphal franceses que estuve tentado a comprar”.

Al respecto, el contralor Carlos Hernán Rodríguez le pidió al Ministerio de Defensa que allegue copia del expediente contractual del acuerdo (incluyendo los documentos pertenecientes a la etapa precontractual y contractual).

Además, le solicitó anexar los soportes de las diferentes opciones evaluadas para la adquisición de los aviones (Aviones franceses, F16 u otros) “indicando las razones técnicas, legales y económicas que sustentaron la selección de los aviones GRIPEN”, se lee en el documento.

Asimismo, deberá adjuntar la copia del contrato suscrito con la empresa que asesoró al Ministerio de Defensa en el proceso de contratación para la adquisición de los aviones Gripen.

Para allegar esta información tendrá cinco días hábiles. Esto se da en el marco de la vigilancia y control que hace esta entidad.