Investigan caso en el que se habrían adquirido bienes con recursos de la salud en Córdoba

Cartel de la Hemofilia’: investigan caso en se habrían adquirido bienes con recursos de la salud en Córdoba. Foto: Getty Images (referencia).( Thot )

Montería

La W Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación acusaría a José Darinel Orozco Ucroz, por presuntamente ocultar bienes que se habrían adquirido con los recursos públicos que fueron desviados a través del ‘Cartel de la Hemolifia’ entre los años 2013 – 2016, los cuales superarían los $54.000 millones de pesos.

Por lo anterior, el ente investigador acusará a Orozco Ucroz por su presunta responsabilidad en el delito de receptación en calidad de autor. La audiencia se programó para el 6 de abril del año 2026.

Contexto en La W: Imputan nuevos cargos contra uno de los cerebros del ‘Cartel de la Hemofilia’ en Córdoba

Según la investigación de Fiscalía, el condenado expresentante de la IPS Unidos por su Bienestar S.A.S, Guillermo Pérez Ardila, considerado uno de los ‘cerebros’ del escándalo de corrupción, “adquirió el pago fraudulento que la Secretaría de Salud de la Gobernación de Córdoba hiciera por medicamentos de alto costo para falsos tratamientos de la enfermedad de hemofilia (determinados en $54.159´393.886)”.

En ese sentido, precisó que estos recursos públicos “se invirtieron y se ocultaron a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles puestos a nombre de terceros; es aquí donde se vincula al investigado José Darinel Orozco Ucroz”.

De acuerdo con los planteamientos del proceso, “Pérez Ardila adquirió y ocultó tres bienes a través de Orozco Ucroz por un valor de $307.000.000. Se trataría de un apartamento, una casa y un vehículo Toyota TXL”.

Pese a lo indicado, la defensa ha hecho observaciones frente a la calificación de la conducta, lo cual hizo que la audiencia de acusación no se realizara el pasado 18 de noviembre en la ciudad de Montería.