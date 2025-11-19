Israel llamó a evacuar zonas de dos aldeas del sur de Líbano donde prevé bombardear edificios
El oficial llamó a evacuar los alrededores de dos edificios, indicados en unos mapas, situados en las aldeas de Deir Kifa y de Shahur.
El ejército israelí pidió este miércoles 19 de noviembre, evacuar áreas de dos localidades del sur de Líbano que albergarían, dijo, instalaciones militares del movimiento islamista proiraní Hezbolá, y que prevé bombardear.
“Las fuerzas [israelíes] atacarán próximamente infraestructuras militares pertenecientes al grupo terrorista Hezbolá en diferentes zonas del sur de Líbano, en respuesta a los intentos ilegales de la organización de restablecerse en la región”, anunció el coronel Avichay Adraee, portavoz del ejército israelí, en un mensaje en X.
