Israel llamó a evacuar zonas de dos aldeas del sur de Líbano donde prevé bombardear edificios

El oficial llamó a evacuar los alrededores de dos edificios, indicados en unos mapas, situados en las aldeas de Deir Kifa y de Shahur.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Imagen de referencia. Foto: Getty Images / Nick Brundle Photography

El ejército israelí pidió este miércoles 19 de noviembre, evacuar áreas de dos localidades del sur de Líbano que albergarían, dijo, instalaciones militares del movimiento islamista proiraní Hezbolá, y que prevé bombardear.

“Las fuerzas [israelíes] atacarán próximamente infraestructuras militares pertenecientes al grupo terrorista Hezbolá en diferentes zonas del sur de Líbano, en respuesta a los intentos ilegales de la organización de restablecerse en la región”, anunció el coronel Avichay Adraee, portavoz del ejército israelí, en un mensaje en X.

