ACP advierte pérdida de autosuficiencia de gas: el país podría importar hasta el 50% en 2030

El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas hizo un llamado urgente a rodear y agilizar los proyectos de gas en el país como Sirius para evitar que Colombia siga perdiendo autosuficiencia en esa materia.

“Y lo más importante es que esas 120 consultas previas que se requieren para que el proyecto salga adelante con la prontitud que requerimos, cumpliendo todos los términos ambientales para que el país tenga la posibilidad de autosuficiencia en materia de gas, es una preocupación que tenemos todos y más cuando nuestros recibos de servicios públicos de gas de nuestros hogares, y más a lo que tienen menos ingresos, les va a impactar considerablemente”, indicó Frank Pearl, presidente de la ACP.

Advirtió que en 2026 Colombia tendría que importar el 25% del gas, y hacia 2030 el 50%.

“Ahí sí tenemos un cuello de botella; estamos importando 170 millones de pies cúbicos por día y no solo para abastecer las térmicas, sino para abastecer el mercado domiciliario y vehicular; ahí tenemos un gran reto de rodear los proyectos que tenemos en curso como Sirius y otros en tierra que deberíamos poner como de interés nacional.”

Finalmente, indicó que sin nueva exploración la producción de petróleo no sería suficiente para alcanzar la producción requerida por el Marco Fiscal, lo que llevaría al país a dejar de recibir alrededor de $40 billones entre 2027 y 2035.