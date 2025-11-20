Condenaron al fiscal general de España a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos

El Tribunal Supremo español ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos en relación a la presunta filtración de un correo relacionado con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El alto tribunal adelantó este jueves 20 de noviembre, el fallo tras un inédito juicio que sentó por primera vez en el banquillo al responsable del Ministerio Público español.

