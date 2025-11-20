Consejo de Estado saca a Leopoldo Múnera de la rectoría de la Universidad Nacional

La Sección Quinta del Consejo de Estado tumbó la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional. Deberá abandonar el cargo.

Lo anterior, luego de que el alto tribunal determinara que su designación por parte del Consejo Directivo de la Universidad Nacional fue arbitraria y desconoció las normas, al sobreponerse al acto de elección -reconocido como válido por el alto tribunal- de José Ismael Peña.

Cabe recordar que José Ismael Peña había sido elegido rector de la Universidad Nacional, pero luego de una controvertida pelea por parte del gobierno nacional -quien alegaba que Leopoldo Múnera era el favorito y más votado por los estudiantes- se le impidió posesionarse (incluso buscó hacerlo en una notaría) y en cambio, días después, terminó electo Leopoldo Múnera.

Para el Consejo de Estado, el acto de elección de José Ismael Peña se consumó y debió respetarse, porque las normas en las que se amparó el Consejo Directivo de la Universidad Nacional para corregir supuestas “irregularidades administrativas” en el concurso -en medio de un contexto de presiones del gobierno y los estudiantes- sólo podían aplicarse antes del acto definitivo de elección de José Ismael Peña, y no cuando ya lo habían elegido.

“Como consecuencia de lo anterior, el máximo órgano colegiado de la Universidad Nacional de Colombia, so pretexto de corregir una irregularidad, actuó sin competencia y desconoció la presunción de legalidad de la que se revisten los actos administrativos, incluidos los de elección o nombramiento” señaló el Consejo de Estado.

A juicio de la Sección, la competencia sobre si la elección consumada de Peña era ilegal o no le correspondía a una autoridad judicial vía demanda de nulidad, y no al Consejo Directivo de la Universidad Nacional.

“Esta circunstancia impacta directamente la posterior elección del señor Leopoldo Alberto Múnera Ruiz, razón suficiente para encontrar acreditados los cargos de nulidad propuestos en la demanda”, sentenció la Sección.

La demanda que sacó del cargo a Leopoldo Múnera, quien contaba con el respaldo del gobierno, fue presentada por la senadora Paloma Valencia, y los abogados Samuel Ortiz Mancipe, Lucas Durán Hernández, entre otros.