Juzgado de Cartagena resolvió a favor de Reficar tutela contra la DIAN por eventuales embargos.

El juzgado segundo de familia resolvió a favor de la Refinería de Cartagena una acción de tutela interpuesta por la compañía en contra de la Dian por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la libertad de empresa, entre otros argumentos.

Lo anterior en medio de una polémica tras conocerse un eventual embargo por el orden de los 1,32 billones de pesos por parte de la DIAN a Reficar por no pagar el IVA del 19% correspondiente a la importación del diésel y gasolina.

La Dian había pedido declarar improcedente la tutela, alegando que existen vías judiciales ordinarias para controvertir los actos administrativos y que no hay un embargo inminente.

Sin embargo, tras revisar las pruebas, el despacho determinó “ORDENAR a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN que se abstenga de iniciar, continuar o ejecutar medidas de cobro coactivo, embargos, bloqueos de cuentas, órdenes de retención o cualquier actuación ejecutiva relacionada con las liquidaciones confirmadas mediante la Resolución 12812 del 30 de octubre de 2025, hasta tanto la Jurisdicción Contencioso Administrativa decida de fondo sobre su legalidad o este despacho disponga cosa distinta por decisión motivada”.

Asimismo, ordenó a la entidad que se abstenga de emitir comunicaciones a entidades financieras tendientes al bloqueo o afectación de las cuentas bancarias de la accionante mientras permanezca vigente la medida transitoria.

