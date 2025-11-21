Alarma en Bucaramanga: hallan granada lacrimógena cerca a la Alcaldía

Una intensa jornada de seguridad se vivió este jueves en los alrededores de la Alcaldía de Bucaramanga luego de que se reportara un objeto sospechoso en la calle 33 con carrera 13. El hallazgo encendió las alarmas y activó los protocolos de seguridad en la zona.

Al lugar llegó el grupo antiexplosivos de la Policía Metropolitana, que tras una inspección técnica determinó que el elemento no representaba un artefacto explosivo de alto poder.

De acuerdo con el informe oficial, el objeto encontrado fue identificado como una granada lacrimógena modelo 5231 CS, abandonada en la vía pública y sin marcas de identificación.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, se refirió a los hechos como un “hecho grave” que requiere una investigación inmediata para esclarecer tanto el origen del artefacto como las circunstancias de su aparición. Añadió que se deben activar mecanismos de inteligencia para evitar que la situación genere más incertidumbre.

Por su parte, la Policía informó que ya adelanta las indagaciones sobre quién dejó la granada y por qué la abandonó en un punto tan cercano a una sede gubernamental.

Mientras tanto, se ha reforzado el esquema de seguridad en el perímetro del Palacio Municipal, se ha reforzado la vigilancia y se hace un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier objeto sospechoso en la vía pública.