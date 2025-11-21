Petro reveló que durante el gobierno de Biden medió un diálogo entre EE.UU. y Venezuela
El jefe de Estado aseguró que se buscaba un desmonte de de sanciones a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Tras la polémica generada por las declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio, que luego desmintió, en donde dijo que Colombia apoyaría una salida negociada para Nicolás Maduro en Venezuela sin cárcel, el presidente Petro aseguró a través de su cuenta de X que Colombia medió, sin éxito, un diálogo entre Estados Unidos, Venezuela y la oposición de ese país antes de elecciones de 2024, es decir, cuando el presidente era Biden, para lograr un desmonte de sanciones al jefe de Estado venezolano.
“Participé activamente buscando un diálogo nacional en Venezuela, y medié algo entre el Gobierno de Maduro y el de Biden, antes de elecciones. Se reunieron en Bogotá los gobiernos de Europa, EE.UU., Venezuela y Colombia e hizo presencia la oposición venezolana”, dijo el presidente Petro.
