Tribunal ratificó condena contra el alcalde de El Playón, Santander. Foto: suministrada.

El Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó la condena de primera instancia contra Luis Ambrosio Alarcón López, alcalde de El Playón, Santander, imponiéndole una pena de 7 años y 3 meses de cárcel, además de una multa y la inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos.

La sentencia, dictada originalmente por el Juzgado 11 Penal de Bucaramanga, declara culpable al mandatario por los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.

Los hechos se remontan a 2009, en su primer mandato como alcalde, cuando suscribió dos contratos bajo la figura de “urgencia manifiesta” sin cumplir los requisitos legales mínimos.

El primero, por 4 millones de pesos, estaba destinado a la compra de cemento y otros materiales para la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Bárbara. El segundo, por 35 millones, era para financiar las ferias y fiestas municipales, y fue formalizado mediante una letra de cambio por 11 millones.

Según la Fiscalía, Alarcón omitió estudios previos, no realizó un proceso serio de selección de contratistas, no dejó acuerdo escrito y no justificó el registro presupuestal.

Además de la pena de prisión, el fallo incluye una multa equivalente a 155 salarios y la suspensión de sus funciones públicas.

La defensa aún puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia que sería la instancia final para revisar el caso.