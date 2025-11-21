Unimagdalena eligió a representantes en 52 órganos de Gobierno y Administración Académica / Universidad del Magdalena.

Santa Marta

Los estamentos universitarios ya cuentan con nuevos representantes ante Consejo Superior, Consejo Académico, Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP), Comité de Bienestar Universitario, Comité de Inclusión e Interculturalidad, consejos de facultades y consejos de programas; esto luego de la jornada de votación para elegirlos ante 52 órganos de Gobierno y Administración Académica, para el período 2025-2028.

Una vez cerradas las votaciones, el Comité de Garantías verificó y avaló los resultados suministrados por la Universidad de Antioquia.

Como resultado de esta jornada de votación, fueron elegidos ante el Consejo Superior como representantes de los estudiantes Juan José Millán Corzo y Keilyn Marcela Angarita Vaca. Por su parte, Angela Verónica Romero Cárdenas y Gustavo Antonio Rodríguez Echeverría fue la dupla ganadora en el estamento de docentes y la fórmula de Abraham David Hernández Gutiérrez y Omar Enrique Guerrero Rodríguez ocupó la representación de los graduados.

Así mismo, ante el Consejo Académico fueron elegidos representantes los estudiantes Yanuris Michell García Barranco y José Eduardo Padilla Murgas, los docentes Mirith Marina Del Socorro Vásquez Munive y Jairo Rafael Martínez Garrido, y los graduados Pedro Antonio Torres Pérez y Catherine Del Pilar Pacheco Sánchez.