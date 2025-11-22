Centro Democrático definirá su candidato presidencial antes del 15 de diciembre: Gabriel Vallejo

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, anunció este viernes que el partido espera escoger a su candidato presidencial único antes del 15 de diciembre, que saldrá de cuatro nombres: las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, y Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay.

La nueva fecha surge tras varias tensiones internas por el mecanismo para la elección de su candidato. Incluso, es de recordar que hace un par de semanas, el senador Andrés Guerra renunció a su aspiración luego de cuestionar ese proceso.

Y es que la elección se iba a hacer a través de una encuesta internacional y la firma Atlas Intel terminó por fuera del proceso por presuntas filtraciones y diálogos con los aspirantes, lo que contaminó el mecanismo.

Así pues, el director del partido, Vallejo, propuso que la elección sea a través de un mecanismo mixto, que ya habría sido socializado. Y tendría tres fases: una encuesta con una amplia muestra, un estudio digital de “alta confiabilidad”, y un colegio conformado por las bases del partido.

Vallejo anunció en redes sociales: “Se está preparando todo para escoger al candidato presidencial antes del 15 de diciembre de 2025. Continuamos recorriendo a Colombia, explicándole a nuestros compatriotas cómo vamos a reconstruir el país después del desastre neocomunista”, dijo.