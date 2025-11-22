Juez de Supremo brasileño pidió enviar a prisión a Bolsonaro por riesgo de “fuga”

Un juez de la corte suprema ordenó enviar a prisión al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por una intentona golpista, por riesgo de “fuga”, según el documento de la decisión del magistrado obtenido por la AFP

Detenido en su casa desde agosto por tratar de obstruir el proceso en su contra, Bolsonaro trató de “romper la tobillera electrónica de rastreo para asegurar el éxito de su fuga”, que podría ocurrir durante una vigilia convocada para la tarde de este sábado por su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, señala el documento.