Internacional

Juez de Supremo brasileño pidió enviar a prisión a Bolsonaro por riesgo de “fuga”

Esto se da luego de que Bolsonaro tratara de “romper la tobillera electrónica de rastreo para asegurar el éxito de su fuga”

(FILES) Former Brazilian President (2019-2022) Jair Bolsonaro leaves the DF Star hospital in Brasilia on September 14, 2025, after undergoing a series of medical examinations, as he remains under house arrest. Former Brazilian president Jair Bolsonaro&#039;s lawyers on October 27, 2025, filed an appeal against his 27-year prison sentence for a botched coup bid after his 2022 election loss. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Un juez de la corte suprema ordenó enviar a prisión al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por una intentona golpista, por riesgo de “fuga”, según el documento de la decisión del magistrado obtenido por la AFP

Detenido en su casa desde agosto por tratar de obstruir el proceso en su contra, Bolsonaro trató de “romper la tobillera electrónica de rastreo para asegurar el éxito de su fuga”, que podría ocurrir durante una vigilia convocada para la tarde de este sábado por su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, señala el documento.

