La Asamblea del Magdalena elegirá este sábado al contralor departamental

El Juzgado Doce Penal Municipal con funciones de conocimiento de Santa Marta D.T.C.H. ordenó, mediante fallo de tutela emitido el 18 de noviembre de 2025, que la Asamblea Departamental del Magdalena realice la elección del Contralor Departamental para el periodo 2026–2029 dentro del término de ley.

Según la información suministrada, dicha decisión judicial exige a la corporación cumplir con lo dispuesto en la Resolución No. 034 del 22 de julio de 2025 y acatar las disposiciones de la Ley 2200 de 2022, que regula el proceso de selección de los jefes de control fiscal en el país.

El nuevo contralor deberá ser escogido entre los tres candidatos que integran la terna vigente: Manuel Mazenet, Zafuat Atunes y Rafael Castañeda.

La sesión para llevar a cabo la elección fue convocada para hoy a las 5:00 p.m. en el recinto de la Asamblea Departamental del Magdalena.