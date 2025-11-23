Imágenes de referencia de dinero y futbol de salón. Fotos: Getty Images

Jugadoras de fútbol de salón denuncian maltrato y cobros: presidente de la liga responde

Carolina Jiménez, jugadora profesional de fútbol de salón, conversó con W Fin De Semana acerca de las denuncias de varias jugadoras sobre presuntos malos tratos, agresiones verbales y cobros por parte de Luis Eduardo González, presidente de la liga de salón de Bogotá.

“Hacemos la denuncia por el abuso de poder y las agresiones físicas y psicológicas que recibimos. Siempre hemos sido maltratadas por no hacer lo que el presidente comunicaba, nos insultaba si no hacíamos lo que decía (…). Teníamos que darle un porcentaje a él de nuestros pagos porque eso debía ser para él. A los profesores les cobraba el 20% de sus sueldos”, afirmó.

Por esa situación, hizo un llamado a los entes de control para que avancen en las denuncias, pues tras esto no han podido participar en los torneos.

“Tenemos sustentos de las transferencias, mensajes de WhatsApp y demás”, añadió.

Asimismo, Carlos Mahecha, padre de uno de los menores que participan en el torneo, reiteró las denuncias contra González.

“Llevamos más de dos años con ellos. Desde el comienzo lo que se ha evidenciado y mostrado en pruebas es el tema de las malas palabras contra los niños y los padres denunciantes. Las palabras que el usa, no los baja de ‘hijos de p… o malp…”, manifestó.

Incluso, mencionó que en transmisiones en vivo se refleja que golpea a niños en medio de campeonatos.

¿Qué responde Luis Eduardo González?

El presidente de la liga de salón aseguró que esas denuncian “no tienen fundamentos”.

“Hablan barbaridades, es tan fácil hablar. Hasta el momento no hay ninguna demanda en la Fiscalía. Lo que hay es una serie de mentiras”, sostuvo.

Además, calificó estos temas como “de cocina, de pasillo” porque no tienen fundamento.

Finalmente, rechazó que no se reconozcan las cosas buenas que han hecho durante los años por los jugadores y jugadoras que participan en la liga.

