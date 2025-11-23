Muerte en la cárcel Modelo de Bucaramanga: identifican al recluso que cayó desde un quinto piso

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó la muerte de Cristian Mauricio Basto Viáfara, un interno del pabellón 2 de la cárcel Modelo de Bucaramanga, tras precipitarse desde el quinto piso del centro penitenciario.

Según el reporte oficial, el suceso ocurrió alrededor de las 9:40 de la mañana. Testigos informaron que Basto Viáfara cayó al vacío dentro del penal, motivo por el cual fue atendido de inmediato por el personal médico y los custodios. Fue trasladado en una camilla al Hospital Universitario de Santander (HUS), pero lamentablemente llegó sin signos vitales.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido, es decir, si se trató de un accidente, un acto voluntario o si hubo intervención de terceros. El Inpec aseguró que colaborará con las entidades competentes para adelantar las diligencias judiciales y los procedimientos técnicos necesarios.