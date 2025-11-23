Tiroteo en discoteca de Bucaramanga deja un joven muerto y tres mujeres heridas

En la madrugada de este domingo 23 de noviembre, un violento ataque con arma de fuego dentro de la discoteca La Casika, ubicada en el kilómetro 4 de la vía a Café Madrid, en el norte de Bucaramanga, dejó como saldo un joven fallecido y tres mujeres heridas.

La víctima mortal fue identificada como Ferney Steven Martínez Carrillo, de 22 años y estudiante del SENA, quien recibió dos impactos de bala en el abdomen. Aunque fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, murió minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Las mujeres lesionadas, Jeimy Alejandra Rodríguez, de 37 años; Daniela Duarte Báez, de 23; y Sharol Chacón Bautista, de 17 años, fueron atendidas en el Hospital del Norte. Todas presentan heridas leves ocasionadas por proyectiles.

De acuerdo con testimonios, dos hombres llegaron en motocicleta al establecimiento. Al serle negado el ingreso al parrillero por temas de aforo, este sacó un arma y disparó hacia el interior de la discoteca antes de huir en el mismo vehículo.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que el ataque habría sido motivado por un acto de intolerancia, por lo que se adelantan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables, e hizo un llamado a la comunidad para aportar información que permita esclarecer el caso.