A la cárcel presunto asesino de un sacerdote en Pereira que huyó a Francia y fue extraditado al país

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a Julián Eduardo Cifuentes Gómez, quien al parecer estaría relacionado con el crimen del sacerdote y párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Pereira (Risaralda), Darío Valencia Uribe, ocurrido el 25 de abril de 2024.

Lea también: Legalizada en Colombia la captura del confeso asesino del padre Darío Valencia

La Fiscalía General de la Nación logró recopilar elementos materiales probatorios que advierten que el procesado habría participado del homicidio del presbítero con quien estaba negociando la venta de una camioneta.

“Esta persona se habría encontrado con el sacerdote, subido a su vehículo para concertar el pago de 30 millones de pesos por la compra de una camioneta, disparado en varias oportunidades y arrojado el cuerpo en una zona rural de Belalcázar (Caldas) para evitar que fuera localizado por las autoridades”, detalló la Fiscalía.

Además, habría intentado desaparecer los rastros de sangre y otros elementos del vehículo.

“Asimismo, se le atribuye haber llevado el automotor a un lavadero de carros para intentar eliminar algunas manchas de sangre y otras evidencias”, explicó el ente acusador.

Días después del homicidio, específicamente el 29 de abril de 2024, huyó a Francia. Sin embargo, la Fiscalía logró rastrearlo y con la notificación roja de Interpol fue localizado.

Seis meses después, en septiembre de 2024, en medio de un operativo integrado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Gaula de la Policía Nacional, fue ubicado el cadáver del sacerdote.

Posteriormente, fue extraditado el supuesto asesino y en el aeropuerto El Dorado de Bogotá lo capturaron.

Por estos hechos, un fiscal especializado de la Seccional Risaralda lo presentó ante un juez de control de garantías. Este juez le imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.