Más de 113 mil usuarios de TransMilenio resultaron afectados por manifestaciones de estudiantes. Foto: W RADIO

Este lunes, Bogotá vivió una nueva jornada de manifestaciones protagonizadas por estudiantes de la Universidad Distrital y la Universidad Nacional.

Aunque tienes procesos diferentes, los estudiantes de las instituciones públicas manifestaron en rechazo a la elección de los nuevos rectores. Por su parte, los de la U. Distrital aseguraron que se irán a paro tras la elección de José Andelfo Lizcano y los de la U. Nacional por la anulación de la elección de Leopoldo Múnera.

Las manifestaciones afectaron todo el corredor de la Avenida El Dorado tanto en la calzada exclusiva para TransMilenio como la calzada para los vehículos mixtos.

Ante la situación, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que autorizó la actuación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

“Sobre las 5:15pm, una vez agotada la instancia de diálogo sobre la Avenida el Dorado en inmediaciones de la Universidad Nacional, le di la instrucción a la Policía de intervenir para recuperar el orden y la movilidad en la zona. A esta hora, la intervención se mantiene”, dijo Galán.

Le puede interesar: Dos estaciones de TransMilenio serán cerradas por obras del metro de Bogotá: rutas alternas

Y agregó, “quiero reiterar que en Bogotá, ante cualquier acto de violencia, vamos a hacer uso de la fuerza legítima del estado para recuperar el orden y garantizar los derechos de toda la ciudadanía”.

Finalmente, TransMilenio en un último balance reportó la afectación de más de 113 mil personas y el cierre de más de siete estaciones del sistema.