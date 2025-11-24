¿Qué opina de la denuncia sobre infiltrados de disidencias de Farc en el Estado?

Colombia

El tema del día de hoy se plantea debido a la reciente revelación de un informa de Noticias Caracol, en el que la investigación señala que las disidencias de las Farc tienen un alto grado de infiltración en las principales instituciones de seguridad del Estado colombiano, como la Fiscalía, el Ejército, la Policía y las agencias de inteligencia.

De acuerdo con la investigación, se revelan conversaciones entre jefes de las disidencias en las que hablan de supuesto apoyo de esa guerrilla a la campaña presidencial de Petro en 2022.