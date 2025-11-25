Con celulares de ‘Calarcá’, Fiscalía identificó a explosivistas que atacaron helicóptero en Amalfi

a ataque con dron a helicóptero de la Policía Nacional con personal de aspersión terrestre En Amalfi

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, explicó que la extracción forense realizada a los celulares de Alexander Días Mendoza, alias ‘Calarcá’, y de otros integrantes de la caravana de las disidencias interceptada en el retén militar del 23 de julio de 2024 permitió identificar a la red de explosivistas del frente 36, presuntamente vinculada al atentado contra el helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia.

Con esa información, se emitieron órdenes de captura contra cuatro de los implicados. Además, fueron expedidas 28 órdenes más, de las cuáles 7 ya se materializaron contra supuestos integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc.

“La información de esos celulares ha permitido una muy buena actividad por parte de esa fiscal, pues se identificaron los explosivistas del frente 36 de las disidencias de las Farc, que delinquen en Antioquia; incluso, con base en lo encontrado en esos dispositivos, se hallaron datos muy reveladores sobre el atentado contra los policías y el helicóptero en el municipio de Amalfi”, señaló la jefe de la Fiscalía.

Camargo agregó que, durante el retén militar, se decomisaron varios dispositivos tecnológicos que, tras su legalización, fueron sometidos a una inspección técnica que terminó en cinco informes voluminosos.

El hallazgo de la identidad de los explosivistas estuvo a cargo de la fiscal que, durante 16 meses, ha liderado la investigación.