Colombia necesita más de $19 billones al año para cumplir el plan de infraestructura vial

De acuerdo con el estudio presentado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el país enfrenta grandes retos para sacar adelante la infraestructura del transporte. El análisis indica que para completar el plan carretero entre 2023 y 2035, el país necesita invertir cada año 19 billones de pesos, más 5,6 billones adicionales para la malla vial terciaria, por lo que se necesitan más fuentes de financiación.

“Más que fuentes sustitutivas, son fuentes complementarias, es decir, más allá del peaje, también la valorización donde se necesite, pero aquí se requieren tres circunstancias muy importantes: voluntad política, institucionalidad y proyectos, porque ¿para qué hablamos de nuevas fuentes de financiación si no hay proyectos estructurados? La voluntad del Gobierno debe reflejarse fundamentalmente en la estructuración de nuevos proyectos”.

Para el periodo 2036-2045, los requerimientos siguen siendo altos, con inversiones superiores a los 11 billones de pesos anuales solo en vías primarias y secundarias.

La CCI y ANIF finalmente recomiendan actualizar el marco legal de valoración para hacerlo más claro, transparente y viable, además de considerar la posibilidad de la extensión de obras por impuestos y regalías como fuente directa de financiamiento y contribución nacional de valorización.