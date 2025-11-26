Colombiano, condenado en EE.UU. por lavado de dinero vinculado al narcotráfico: esta es la historia

Imagen de referencia de juez en Estados Unidos. Foto: Getty Images. / Jose Luis Pelaez

Este miércoles, 26 de noviembre, la justicia de Estados Unidos sentenció a cinco años de prisión al colombiano Michael Nunez Daza, conocido como ‘Luky’, por liderar una red transnacional de lavado de dinero ligada al narcotráfico , según expedientes revelados por el mismo Departamento de Justicia.

Según el pronunciamiento oficial desde Washington, Nunez Daza movió más de 1,2 millones de dólares entre 2017 y 2018.

La operación, en cuestión, incluía la recolección de grandes sumas de efectivo en varias ciudades de Estados Unidos, su depósito en cuentas a nombre de terceros y la entrega del equivalente en pesos colombianos en Cali.

Señala el Departamento de Justicia, que Nunez Daza fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2025 y se declaró culpable de conspiración para lavar dinero en agosto de este año.

Esta es la publicación del Departamento de Justicia:

https://links-1.govdelivery.com/CL0/https:%2F%2Fwww.justice.gov%2Fopa%2Fpr%2Fleader-colombian-money-laundering-organization-sentenced-five-years-prison-laundering-drug/1/0100019ac0bd3efa-b9158861-4f8e-4ba5-aed9-cc4b983bafff-000000/oYanrKyKWtzz0musqkCVQoI67uHNxgYq1-R6RUF7Yso=433