Colombiano, condenado en EE.UU. por lavado de dinero vinculado al narcotráfico: esta es la historia
Se trata de Michael Nunez Daza, ‘Luky’, quien recibió cinco años de prisión. Departamento de Justicia entregó detalles.
Este miércoles, 26 de noviembre, la justicia de Estados Unidos sentenció a cinco años de prisión al colombiano Michael Nunez Daza, conocido como ‘Luky’, por liderar una red transnacional de lavado de dinero ligada al narcotráfico, según expedientes revelados por el mismo Departamento de Justicia.
Según el pronunciamiento oficial desde Washington, Nunez Daza movió más de 1,2 millones de dólares entre 2017 y 2018.
La operación, en cuestión, incluía la recolección de grandes sumas de efectivo en varias ciudades de Estados Unidos, su depósito en cuentas a nombre de terceros y la entrega del equivalente en pesos colombianos en Cali.
Señala el Departamento de Justicia, que Nunez Daza fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2025 y se declaró culpable de conspiración para lavar dinero en agosto de este año.
