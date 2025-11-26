El papa León XIV urge al alto el fuego en Ucrania a la espera de las negociaciones
“Estamos esperando, hay que esperar, gracias a Dios están trabajando y parece que se están acercando en el diálogo”, manifestó el pontífice estadounidense
El papa León XIV ha urgido este martes a lograr un alto el fuego en Ucrania y ha celebrado que los países involucrados estén negociando: “Gracias a Dios parece que se están acercando en el diálogo”, ha declarado.
“Estamos esperando, hay que esperar, gracias a Dios están trabajando y parece que se están acercando en el diálogo”, dijo el pontífice estadounidense al salir del palacio de la localidad romana de Castel Gandolfo, donde suele descansar los martes.
Y agregó: “Hay diversos problemas pero, de todos modos, quisiera invitar a todos a un alto el fuego porque todavía están muriendo muchos”.
El papa celebró las negociaciones para intentar pacificar Ucrania, impulsadas por los Estados Unidos de Donald Trump, y animó a seguir la vía del diálogo.
“Hay que buscar el modo de sentarse a la mesa, trabajar y buscar con el diálogo una solución a estas guerras que ya tienen que terminar”, urgió.
