Clínica Foscal advierte suspensión de servicios médicos a pacientes de Nueva EPS en Santander

En una circular interna, el director de la Clínica Foscal, Jorge Ricardo León, se dirigió a Luis Óscar Galvez, agente interventor de la Nueva EPS, para advertir una posible suspensión de los servicios médicos a pacientes de esta empresa promotora de salud ante una mora significativa en los pagos.

El alto valor acumulado de cartera ha llegado a un punto crítico, donde, según la fundación, la deuda de la Nueva EPS equivale a $428.000 millones, de los cuales, según Jorge Ricardo León, se han hecho pequeños desembolsos.

“Pues en el mes de septiembre nos dieron 11.000 millones de pesos, en el mes de octubre otros 11.000 millones y noviembre 18.000 y en esos meses facturamos $130.000 millones”, confirmó el director de la Foscal.

Esta clínica es la receptora principal de pacientes de otros departamentos como Cesar, Norte de Santander, Arauca y Casanare, cuyas IPS han suspendido los servicios, también, por las deudas sin pagar de la Nueva EPS.

El director de la Foscal reiteró que se mantendrán los servicios siempre y cuando se brinden recursos de caja; esta semana el agente interventor de la EPS entregará una respuesta a la Foscal.