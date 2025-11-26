Frisby Colombia rompe el silencio y se pronuncia ante la decisión del Juzgado Mercantil en España

En un comunicado de prensa conocido por W Radio, Frisby Colombia celebró la decisión tomada por la justicia española y de forma textual puntualiza que confían “plenamente en el desarrollo del proceso legal, en el marco de la transparencia” haciendo referencia a los demás procesos que se están llevando a cabo en territorio español.

La decisión, notificada este miércoles, 26 de noviembre, por el Juzgado Mercantil de Alicante y que obliga a la marca española a suspender el uso de la marca temporalmente, llevó a que fue Frisby Colombia rompiera su silencio y emitiera un comunicado celebrando la decisión:

“El Tribunal reconoce que la marca de la Unión Europea titularidad de Frisby se encuentra en vigor y, además, reconoce los derechos de Frisby S.A. BIC sobre la marca notoria “FRISBY” en España.”

De momento, las publicaciones de Instagram y la página Web de Frisby España deben ser temporalmente desactivadas, pues según las autoridades españolas, si Frisby España sigue utilizando la marca podría causar un daño irreparable a la marca Frisby Colombia.

En un comunicado de prensa, al cual W Radio tuvo acceso en primicia, la marca española aseguró que presentará “un recurso de apelación, que será resuelto por la Audiencia Provincial en las próximas semanas” y que siguen adelante con la apertura.

“En aras de garantizar un lanzamiento completamente seguro, coordinado y conforme al marco jurídico, Frisby España S.L. ha decidido ajustar su apertura y estima una nueva fecha para el 1 de marzo de 2026”, aseguró.

Por su parte y en lo que respecta a los 4 procedimientos legales que aún siguen en curso y que de momento le impedirían a Frisby España abrir sucursales de la marca en España, reiteran que confían “plenamente en el desarrollo del proceso legal, en el marco de la transparencia”.

Lea aquí el documento: