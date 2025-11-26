Más de 223.000 personas afectadas por marchas del 25N Bogotá

Este martes en diferentes puntos de Bogotá se conmemoró el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En medio de la jornada se presentaron varios bloqueos que complicaron la movilidad en la ciudad dejando a más de 223.000 usuarios de TransMilenio afectados.

Los puntos más críticos se vivieron en la calle 19 con carrera 27, donde más de 10 rutas del TransMiZonal debieron hacer desvíos para poder prestar su servicio.

Así mismo, hubo manifestaciones sobre la Av. El Dorado con carrera 35 por lo que la mayoría de estaciones del sistema troncal por la calle 26 cerraron sus puertas.

La troncal de la NQS también se vio afectada por lo que dejaron de operar estaciones principales como la de Ricaurte, Paloquemao y CAD.

Sumado a esto, en horas de la tarde también hubo manifestaciones en dos de las sedes de la Universidad Distrital lo que causó inconvenientes en la movilidad en la Avenida Circunvalar con calle 26.

“Fue una expresión mayoritariamente pacífica con acciones de todo tipo que reivindican la lucha de las mujeres por una sociedad libre de violencias de género. Durante el transcurso, algunas expresiones aisladas afectaron bienes públicos y sedes de lugares de culto. Nuestros equipos de gestores de Diálogo y DD.HH. de @GobiernoBTA en terreno han mediado para evitar cualquier riesgo a la integridad de manifestantes y no manifestantes”, dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero ante la jornada.

Finalmente, TransMilenio reportó la vandalización de dos estaciones, un bus troncal y uno zonal.